JAKARTA – Pesinetron Andrea Dian positif terjangkit virus Corona. Kondisi tersebut dibagikan oleh istri dari Ganindra Bimo itu melalui unggahannya di Instagram.

“Aku positif terinfeksi COVID-19,” tulis Andrea Dian mengawali kalimat di keterangan fotonya.

Wanita 34 tahun itu pun membeberkan kronologis hingga dirinya dinyatakan terinfeksi virus Corona. Menurut Andrea, awalnya dia terserang penyakit demam berdarah dengue (DBD) dan dirawat di rumah sakit.

Dua hari menjalani pengobatan DBD, Andrea pun sudah merasa jika tubuhnya membaik. Akan tetapi, Andrea diminta untuk menjalani serangkaian tes seperti thorax dan influenza.

Hasil tes menyatakan jika kondisi thorax Andrea baik dan dia negatif influenza. Akan tetapi, ditemukan flek di bagian kanan dan kiri paru-paru pemain film Gangster itu.

Berdasarkan hasil tes paru-paru tersebut, Andrea pun menjalani tes swab untuk mengetahui apakah ada virus Corona di tubuhnya atau tidak. Dua hari setelah menjalani pemeriksaan, Andrea dikabarkan positif terserang virus Corona.

Kabar berikutnya datang dari Detri Warmanto, aktor Indonesia pertama yang mengumumkan jika dirinya terserang virus corona. Berbeda dengan Andrea Dian, Detri tak menjalani perawatan di rumah sakit dan hanya melakukan isolasi mandiri di rumah.

Mantan kekasih Aryani Fitriana itu menjelaskan mengapa dirinya tak sampai di rawat di rumah sakit.Menurut Detri, kondisi kesehatannya dikategorikan baik bahkan tak menunjukkan gejala adanya virus Corona.

"Saya sehat wal'afiat. Makanya enggak dirawat," ujar Detri saat Live Instagram, Sabtu, 21 Maret 2020.

Pemain film 3 Srikandi itu pun menjelaskan kategori pasien COVID-19 yang harus menjalani isolasi di rumah sakit. “Misalnya ada komplikasi jantung, jadi (virus corona) bisa menggerogoti saluran pernapasan," jelasnya.

Meskipun menjalani isolasi mandiri, namun Detri tetap pisah rumah dengan keluarga. "Pisah rumah sama istri dan anak. Semua serba sendiri mulai dari masak, makan, sampai cuci piringnya. Karena penyebaran virus ini sangat cepat, enggak mau orang lain tertular," tambahnya.

Berita selanjutnya datang dari Lulu Tobing yang memperdalam Agama Islam. Dalam unggahan sang suami, Bani Maulana Mulia, terlihat pemain film Dua Garis Biru itu tengah mengenakan mukena dan duduk di atas sajadah.

Lulu Tobing juga tampak membaca beberapa lembar kertas di hadapannya. Rupanya, kertas tersebut berisikan tata cara melaksanakan salat.

Melengkapi unggahannya, Bani Mulia pun menuliskan sebuah keterangan untuk foto tersebut. Bani memberikan kalimat pujian untuk sang istri yang tampak tengah memperdalam agama Islam.

“The best gift i’ve ever had 🥰,” tulis Bani di foto Lulu Tobing. (LID)