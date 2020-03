JAKARTA - Isu Lulu Tobing kembali ke agama awal setelah resmi bercerai dari Dani Rukmana pada 2016, terbantahkan ketika dia dinikahi Bani Maulana Mulia. Lewat Instagram, pengusaha itu membagikan foto sang aktris mengenakan mukena.

Dalam foto unggahannya, Lulu terlihat duduk di atas sajadah sambil membaca beberapa lembar kertas berwarna. Setelah ditelisik lebih jauh, kertas itu berisi gambar gerakan dan bacaan salat.

Upaya aktris Tersanjung tersebut mendalami agama Islam tampaknya membuat Bani begitu bahagia. Hal itu kemudian diungkapkannya lewat penjelasan foto unggahannya tersebut.

“The best gift, I’ve ever had (Hadiah terbaik yang pernah aku miliki),” ungkap Bani dalam unggahannya tersebut. Postingan itu kemudian ditanggapi Lulu dengan menuliskan, “The feeling is mutual (Aku juga merasakan yang sama).”

Unggahan Bani tersebut mendapat dukungan dari warganet. Seorang pengguna Instagram mengungkapkan, “Semoga selalu istiqomah dan rumah tangga Mas Bani dan Mbak Lulu selalu sakinah, mawadah, dan warohmah. Amin.”

Lainnya menyemangati Lulu Tobing untuk terus belajar agama Islam. "Alhamdulillah, semangat. Kak @lutob lama-lama pasti hafal. Terus dikerjakan semoga menjadi pasangan yang samawa. Amin," ungkap seorang warganet. Aktris Lulu Tobing menikah untuk kedua kalinya dengan Bani Maulana Mulia pada Agustus 2019. Dia begitu menutup rapat kisah asmaranya dengan Bani hingga akhirnya mereka mengumumkan pernikahan.*