LOS ANGELES - Disney memutuskan menunda perilisan Black Widow yang dijadwalkan Mei mendatang. Ini menjadi dampak kekhawatiran penyebaran virus corona di berbagai belahan dunia.

Bersamaan dengan hal itu, Variety melaporkan Rabu (18/3/2020) Marvel Studios telah menangguhkan produksi film yang akan datang. Beberapa diantaranya seperti Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Falcon and the Winter Soldier, WandaVison dan Loki.

Hanya saja seorang sumber terdekat Marvel Studios mengatakan penundaan Black Widow tidak memengaruhi apapun dalam Timeline MCU. Belum diketahui secara pasti, apakah film ini akan rilis sebelum Falcon and the Winter Soldier yang dijadwalkan rilis Agustus di Disney plus.

Namun menunda Black Widow, berpotensi memengaruhi perilisan film Marvel Cinematic Universe (MCU) lainnya. Sebab film-film tersebut memiliki keterkaitan yang disebut Phase 4.

Sebagai contoh, pada phase sebelumnya, jika Captain Marvel melewatkan debutnya, Avengers: Endgame akan terasa aneh karena kemunculan tiba-tiba pahlawan super wanita tersebut.

Hingga saat ini belum ada keputusan resmi sampai kapan penangguhan film Black Widow. Termasuk apakah film berikutnya, The Eternals yang rencananya rilis November 2020 juga harus mengalami kemunduran jadwal tayang.

