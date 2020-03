JAKARTA - Wabah virus Corona turut mencuri perhatian Daniel Mananta. Presenter Indonesian Idol itu menilai pentingnya doa bersama dalam memerangi virus yang telah menewaskan lima orang tersebut di dalam negeri.

Lewat Instagram, Daniel mengunggah cuitan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang mendeklarasikan 15 Maret sebagai hari doa nasional. Dalam kicauannya, Trump mengungkapkan Amerika Serikat adalah negara yang selalu meminta perlindungan dan kekuatan Tuhan dalam masa krisis.

“Dimanapun Anda berada, saya mengimbau kalian untuk berdoa dengan penuh keimanan. Bersama kita bisa mencegah virus Corona dengan mudah,” kata Trump dalam lanjutan unggahannya.

Setuju dengan cuitan Trump, bintang film A Man Called Ahok ini diketahui mengusulkan agar Indonesia bisa menggelar acara doa bersama agar terhindar dari virus Corona. Ia juga menyarankan agar doa bersama enam agama bisa dipertimbangkan diadakan Presiden Joko Widodo.

“I wish Indonesia can do a day of prayer like this also! Bayangin kalo enam agama, dengan ritual yang berbeda-beda, berdoa untuk satu tujuan yang sama! Seberapa kuatnya doa gabungan kita!!” kata Daniel.

Dia menambahkan, “Pak Presiden @jokowi yuk bikin Hari Doa Nasional untuk perlindungan buat negeri yang kita cintai ini #HariDoaNasional dari rumah masing-masing.”*

