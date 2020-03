JAKARTA - Tom Hanks dan sang istri masih menjalani masa isolasi lantaran positif terjangkit virus korona. Melalui Instagram pribadinya, pemain film The Davinci Code itu memberikan saran kepada khalayak untuk menghadapi virus korona.

"Ada hal-hal yang bisa kita semua lakukan untuk melewati wabah korona dengan mengikuti saran para ahli dan menjaga diri kita sendiri dan satu sama lain," ujar Tom Hanks dalam unggahan terbarunya di Instagram, Jumat (13/3/2020).

Selain itu, Tom Hanks juga berpesan agar masyarakat tak terlarut dalam kesedihan menghadapi virus korona. Dia menyampaikan pesan tersebut dengan sedikit nostalgia dari skripnya di film A League of Their Own.

"Ingat, terlepas dari semua kejadian terkini, tidak ada yang menangis dalam bisbol," tutup Tom Hanks.

Seperti diberitakan sebelumnya Tom Hanks dan sang istri positif terjangkit virus korona di Australia. Kabar tersebut dibagikan Tom Hanks di Instagram pribadinya, Kamis (12/3/2020).

