JAKARTA - Mantan penyanyi cilik Dea Ananda mengaku pernah mengalami depresi. Hal ini terkuak ketika ia menjadi bintang tamu di program talkshow Call Me Mel.

Dea bercerita tentang dirinya yang mendadak ingin istirahat setelah terbiasa bekerja sejak kecil. Momen itu terjadi ketika istri Ariel Nidji tersebut depresi usai sang manajer meninggal dan terus dihantam permasalahan lain.

"Tiba-tiba ada suatu momen dimana kayaknya ingin santai, ingin nikmatin hidup. Aku merasa ada sedikit down, depresi. Kejadiannya beruntun, manajerku yang terdekat tiba-tiba meninggal. Terus ada beberapa kejadian yang membuat aku makin down," ungkap Dea seperti dikutip dari tayangan Call me Mel, Selasa (10/3/2020).

Karena rasa depresi itu, Dea memilih untuk lebih menikmati hidup. Ia berusaha menghilangkan kesedihannya dengan rajin berolahraga seperti melakukan circuit training, indoor cycling dan barre.

"Mungkin untuk beberapa teman-teman olahraga untuk membentuk badan. Kalau aku, olahraga untuk kesehtan mental. Badan sih sudah pasti," tuturnya.

Kini perempuan 33 tahun itu mengaku kondisinya sudah membaik berkat kebiasaannya berolahraga. "Depresi itu kan adalah satu fase kan, kalau sekarang sih jauh lebih baik," imbuh mantan personel Trio Kwek-kwek itu.

