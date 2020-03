LOS ANGELES – The Invisible Man berhasil menggeser Sonic The Hedgehog dari puncak box office periode weekend, 28 Februari-1 Maret 2020. Ini menjadi kesuksesan film horror itu dalam debutnya di kawasan Amerika Utara.

Melansir Box Office Mojo, Senin (2/3/2020) The Invisible Man mengantongi USD29 juta atau setara Rp411,5 miliar. Hasil itu didapatkan setelah film yang dibintangi Elisabeth Moss ini tayang di 3.610 layar bioskop.

Sementara itu berada di runner up, live-action Sony the Hedgehog membukukan raihan USD16 juta atau senilai Rp227 miliar. Raihannya turun 38,9 persen dari pekan sebelumnya.

Mengutip Variety, The Invisible Man merupakan upaya Universal Picture mengangkat kembali monster klasik di masa lampau. Seperti yang dilakukan pada film The Mummy (2017) untuk ‘menghancurkan’ box office.

Cara itu tampaknya berhasil, sebab secara global, film bermodal USD7 juta ini meraup USD49,2 juta. Hasil ini tentunya bisa terus bertambah seiring penayangan film yang disutradarai Leigh Whannell.

Berada di posisi tiga, ada The Call of The Wild yang meraih USD13,2 miliar. Menyusul di bawahnya debut film My Hero Academia: Heroes Rising dengan pendapatan USD5,1 miliar.

Berikut 10 peringkat film periode 28 Februari-1 Maret 2020 dikutip dari Box Office Mojo.

1. The Invisible Man–USD29 juta (Rp411,5 miliar)

2. Sonic the Hedgehog–USD16 juta (Rp227 miliar)

3. The Call of The Wild-USD13,2 juta (Rp187,3 miliar)

4. My Hero Academia: Heroes Rising-USD5,1 juta (Rp72,5 miliar)

5. Bad Boys for Life-USD4,3 juta (Rp61 miliar)

6. Birds of Prey-USD4,1 juta (Rp58,1 miliar)

7. Impractical Jokers: The Movie-USD3,5 juta (USD50,3 miliar)

8. 1917-USD2,67 juta (Rp37,8 miliar)

9. Brahms: The Boy II-USD2,62 juta (USD37,2 miliar)

10. Fantasy Island-USD2,3 juta (Rp33 miliar)

