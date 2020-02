JAKARTA – Manohara membuka sesi tanya jawab di Insta Story pada 24 Februari 2020. Dari sejumlah jawabannya, Manohara menyinggung soal agama yang ia anut sekarang.

Seorang warganet bertanya apa tiga orang favorit Manohara saat ini. Alih-alih menyebut nama, sang aktris menjawab, “Anjing, kucing dan Yesus.”

Bukan hanya itu, jawaban lain yang merujuk pada keyakinannya itu terlihat dalam pertanyaan warganet soal kehidupan seksual aktris berdarah Amerika Serikat dan Indonesia ini.

Manohara yang enggan menanggapi pertanyaan itu dengan serius hanya membalas, “Kamu membutuhkan Yesus.”

Ini bukan kali pertama perempuan bernama lengkap Manohara Odelia Pinot itu mengisyaratkan soal keyakinannya. Sebelumnya, aktris 27 tahun itu memamerkan hadiah Natal yang diterima.

“Santa hadir lebih awal tahun ini dan memberikanku sebuah potongan indah,” tulis Manohara pada November lalu.

Manohara juga pernah mengunggah Kitab Perjanjian Baru dalam Alkitab, Filipi. “Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Philippians (Filipi) 4:1,” ujarnya di bulan Oktober.

Selain itu, pada Mei 201, bintang Me & You Vs The World itu juga memperlihatkan cuplikan layar dari kitab Roma 8 ayat 18.

