JAKARTA – Unggahan Manohara Odelia Pinot di Instagram pribadinya pada 16 Oktober silam, cukup mengejutkan publik. Di dalam unggahan itu, dia menuliskan, “Philippians (Filipi) 4:13.”

Tak ada keterangan apapun yang ditulis Manohara dalam unggahan tersebut, selain emotikon hati. Filipi merupakan salah satu kitab Perjanjian Baru dalam Alkitab yang berbunyi, “Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.”

Unggahan tersebut pun kemudian ramai dikomentari netizen yang baru mengetahui bahwa Manohara Odelia Pinot merupakan seorang Nasrani. Pasalnya, selama ini dia diketahui beragama Islam.

“I thought you are a muslim (aku kira kamu seorang muslim),” ujar seorang warganet. Sementara lainnya menambahkan, “Oh, kirain @manodelia muslim seperti ibunya.”

Komentar tersebut pun kemudian mendapat respons balik dari netizen yang lain. Dua orang netizen berbeda mengatakan bahwa Manohara sebelumnya memeluk agama Islam namun kemudian berpindah keyakinan.

Informasi lain yang bisa ditemukan dari kolom komentar adalah tahun ini akan menjadi perayaan Natal perdana baginya. Isu perpindahan agama itu ditanggapi hangat beberapa pengikutnya di Instagram.

“Jesus bless you, Mano (Yesus, memberkatimu Mano). Tidak ada yang lebih indah selain di dalam Yesus,” tulis lainnya.

Ini bukan kali pertama Manohara Odelia Pinot membagikan unggahan ayat Alkitab. Pada 9 Mei 2019, bintang film Me & You vs The World ini juga membagikan sebuah tangkapan layar dari kitab Roma 8 ayat 18.

Tak ingin menimbulkan pro dan kontra, Manohara memutuskan untuk menutup kolom komentar unggahannya tersebut kala itu.*

