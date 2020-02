JAKARTA – Tiara Anugrah berhasil mengukuhkan langkahnya ke babak Grand Final Indonesian Idol. Kontestan asal Jember ini akan mengadu kebolehan bernyanyinya dengan Lyodra Ginting.

Tiara Anugrah sendiri merupakan kontestan yang tercatat sebagai penerima Titanium Ticket dari Judika di babak audisi. Berikut, 5 fakta mengenai Tiara Anugrah yang akan berlaga dalam babak Grand Final Indonesian Idol.

Baca Juga:

Grand Final Indonesian Idol X, Ini 5 Fakta Lyodra Ginting

Profil Tiara Anugrah Finalis Indonesian Idol 2020

1. Nama Asli

Terkenal dengan nama panggung Tiara Anugrah atau Tiara Idol, ternyata dara berambut panjang ini memiliki nama asli yang cukup panjang. Ya, Tiara terlahir dengan nama Tiara Anugrah Eka Setyoandini.

Tiara terlahir sebagai anak pertama dari pasangan Deddy Nugroho dan Sari Yoshida Setyoastri. Bakat bernyanyi Tiara mengalir dari sang ayah yang merupakan seorang musisi.

2. Berusia 18 Tahun

Tiara Anugrah saat ini usianya masih terbilang remaja. Lahir di Jember pada 23 September 2001, usia Tiara kini baru menginjak 18 tahun.

3. Prestasi

Tiara tak hanya memiliki bakat di dunia tarik suara namun juga modelling. Gadis dengan tinggi 163 sentimeter ini tercatat sebagai anggota aktif di Jember Fashion Carnaval.

Prestasi modelling yang pernah dicetak Tiara yaitu sebagai perwakilan peraga busana prototype di ajang penutupan Asian Games 2018. Di ajang itu, Tiara memergakan pakaian bertema Korea Selatan.

4. Penampilan Ikonik

Tiara Anugrah mencuri perhatian juri di babak Top 4 Indonesian Idol. Setelah berkolaborasi dengan Vigoun, Tiara tampil solo membawakan lagu Flashlight.

Penampilan solo yang disajikan oleh Tiara menuai pujian dari para juri, salah satunya Rossa. Pelantun lagu Tegar itu pun menyebut begitu menyukai penampilan Tiara.

Baca Juga:

Punya Pacar Baru, Nafa Urbach Minta Restu pada Zack Lee

Kasus Covid-19 di Singapura, Emilia Contessa Minta Denada Terbang ke Amerika





5. Penampilan Audisi

Tiara sempat membuat ragu tiga juri yaitu Maia Estianty, Ari Lasso serta Anang Hermansyah di babak audisi Indonesian Idol X. Membawakan lagu berjudul Could It Be yang dipopulerkan oleh Raisa, penampilan Tiara dinilai kurang matang.

Beruntung, Tiara akhirnya diselamatkan dengan Titanium Ticket yang diberikan Judika. Tampaknya, Tiara berhasil menunjukkan kepada para juri jika dirinya pantas berlaga di Indoensian Idol. Usaha Tiara pun terbukti, dia kini menjadi salah satu peserta yang masuk ke dalam babak Grand Final.