JAKARTA – Lyodra Ginting berhasil melaju ke babak Grand Final Indonesian Idol setelah melewati beberapa babak di ajang pencarian bakat tersebut. Gadis berdarah Batak itu, dihadapkan dengan rivalnya, Tiara Anugrah, untuk memperebutkan gelar juara Indonesian Idol X.

Lyodra Ginting sudah menorehkan berbagai prestasi dalam bidang menyanyi sebelum memasuki ajang Indonesian Idol. Berikut, beberapa fakta mengenai kehidupan Lyodra Ginting yang akan berlaga di babak Grand Final Indonesian Idol.

Baca juga: Harapan Para Juri Jelang Grand Final Indonesian Idol

1. Nama Asli Lyodra Margaretha Ginting

Dikenal dengan nama Lyodra Ginting atau Lyodra Idol, gadis berambut panjang ini terlahir dengan nama Lyodra Margaretha Ginting. Namun, gadis berusia 16 tahun itu menggunakan nama depan yang diiringi dengan marganya sebagai nama panggung.

2. Finalis Termuda

Lyodra merupakan finalis termuda dalam Indonesian Idol X. Usia Lyodra saat ini masih terbilang belia yaitu 16 tahun.

Sedangkan pesaingnya, Tiara Anugrah, merupakan wanita kelahiran Medan pada 21 Juni 2003. Lyodra terlahir sebagai anak pertama dari dua bersaudara.

3. Prestasi Internasional

Prestasi membanggakan sudah ditorehkan Lyodra sejak usia 13 tahun. Di usia yang masih belia itu, Lyodra memenangkan perlombaan menyanyi Festival Sanremo Junior 2017 di Italia.

Dalam ajang tersebut, Lyodra membawakan lagu Dear Dream yang diciptakan oleh Erwin Gutawa. Lagu tersebut mengantarkan Lyodra menjadi juara satu perlombaan tersebut dan unggul atas 22 peserta yang lain dari 18 negara.

Baca juga: Perjalanan Panjang Lyodra Ginting hingga Jadi Grand Finalis Indonesian Idol

4. Penampilan Ikonik

Lyodra hampir tak pernah absen memuaskan para juri di setiap penampilannya. Salah satu penampilan Lyodra yang menjadi pusat perhatian yaitu saat berduet dengan Judika, saat membawakan lagu The Prayer.

Bersama Judika, Gadis 16 tahun itu berhasil membuat juri terpana. Bahkan, para juri menilai penampilan Lyodra dan Judika berkelas Internasional.

5. Proses Audisi

Lyodra mengawali perjuangannya di Indonesian Idol melalui ajang audisi. Saat masuk ke ruang audisi dan bertemu para juri, Judika sudah mengenali Lyodra sebagai penyanyi yang memenangkan lomba di Italia.

Lyodra pun memperlihatkan kebolehannya dengan membawakan lagu I’ll Never Love Again. Dari kelima juri, Lyodra mendapatkan No dari salah satunya yaitu Ari Lasso.