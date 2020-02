JAKARTA – Tiara Anugrah menjadi satu dari dua kontestan Indonesian Idol X yang melangkahkan kaki ke babak Grand Final. Gadis berusia 18 tahun ini pun hampir selalu memuaskan para juri di setiap penampilannya.

Mengawali perjuangan di Indonesian Idol, Tiara Anugrah mengikuti audisi dengan membawakan lagu Could It Be Love yang dipopulerkan oleh Raisa. Penampilan tersebut mengantarkan Tiara mendapatkan Titanium Ticket dari Judika hingga bertahan sampai babak Grand Final.

Tiara Anugrah lahir di Jember pada 23 September 2001 silam. Gadis berambut panjang ini terlahir sebagai anak sulung dari tiga bersudara.

Keseharian Tiara Anugrah tak hanya diisi oleh kegiatan sekolah dan bernyanyi. Siswi SMA Muhammadiyah 3 Jember ini juga aktif dalam kegiatan modelling dan terdaftar sebagai anggota Jember Fashion Carnaval.

Pada 2018 lalu, Tiara Anugrah berkesempatan untuk menjadi peraga busana perwakilan Jember Fashion Carnaval dengan tema Korea Selatan di ajang penutupan Asian Games 2018. Momen tersebut juga mengantarkan Tiara untuk berjumpa dengan boyband asal Korea Selatan, Super Junior.

Tiara Anugrah tampaknya berhasil membuktikan bahwa dirinya memang pantas menerima titanium tiket dari Judika di babak audisi lalu. Kini, Tiara pun berdiri kokoh menyambut babak Grand Final yang akan digelar pada Senin, 24 Februari 2020 mendatang.

