JAKARTA - Film Korea Selatan berjudul The Man Standing Next bakal hadir di Indonesia. Film ini diperankan oleh Lee Byung Hun, Lee Sung Min, Kwak Do Won, dan Lee Hee Joon.

The Man Standing Next adalah film bergenre thriller dengan tema politik, The Mans Standing mengadaptasi cerita dari kisah pembunuhan Jenderal Park Chung-hee pada 1979.

Lee Byung Hun dalam satu wawancara menjelaskan bahwa dirinya begitu nyaman ketika harus berakting di The Man Standing Next dengan lawan mainnya. Harmonisasi dalam beradu akting dengan Lee Sung Min, Kwak Do Won, dan Lee Hee Joon tercapai.

Karena semua aktor sangat berbakat, saya gugup. Tetapi, pada saat yang sama, saya datang untuk mengantisipasi bagaimana sinergi di antara kita akan ditampilkan di layar, ” kata Lee.

Di Korea Selatan, The Man Standing Next menjadi salah satu film box office. The Man Standing Next berhasil meraih 7,2 juta penonton. The Man Standing Next bakal hadir di bioskop Indonesia pada 26 Februari 2020.

The Man Standing Next Kisah bermula ketika Korea sepenuhnya dalam kontrol Presiden Park pada 1970-an. Kepala Badan Intelijen Korea (KCIA) Kim Gyu-pyeong berada di posisi kedua tertinggi kepemimpinan Korea. Ketegangan politik meningkat menyebabkan Kim Gyu-pyeong membunuh Presiden Park.

