JAKARTA - Penantian panjang para penggemar Abdul & The Coffee Theory untuk sebuah album baru akhirnya terjawab. Band yang mengusung genre jazz dan pop ini baru saja merilis album bertajuk Old Fashioned Way.

Senada dengan judul albumnya, Abdul & The Coffee Theory mengajak para penggemar untuk menyatakan cinta dengan cara lama. Pesan itu ingin ia sampaikan langsung kepada para pencinta musik Tanah Air.

“Masih teringat bagaimana kalau kita ingin menyatakan cinta lewat sebuah surat, puisi atau juga melalui musik dengan menyanyikannya secara langsung. Hal ini yang mungkin sudah banyak dilupakan orang, sehigga gue ingin mengajak pencinta musik yang masih percaya kalau cinta itu bisa menghasilkan hal yang romantis dalam diri kita,” cerita Abdul tentang pesan dari album Old Fashioned Way tersebut.

Album Old Fashioned Way berisikan materi sebanyak 8 buah lagu, di mana 5 diantaranya telah dirilis dalam kurun waktu 1,5 tahun sebelum album ini. Sementara itu 3 lagu baru sebagai tambahannya, termasuk single Old Fashioned Way yang juga dirilis secara bersamaan dengan albumnya.

Dari sisi aransemen musik, Old Fashioned Way masih mengusung warna pop-jazz sebagai benang merahnya. Suara-suara instrumen musik seperti gitar, keyboard, atay saxophone tetap mendominasi di setiap lagunya. "Benang merahnya tetap di warna musik kita selama ini. Namun yang membedakan materi di album ini adalah kalau dulu kami membuat lagu sedih dengan tetap nuansa riang, di album ini lagu yang sedih akan tetap terasa sedih," terang Abdul.

Abdul percaya bahwa menyatakan cinta dengan cara lama masih tetap meninggalkan kesan yang berbeda. Walaupun zaman terus berganti, ucapan cinta lewat cara lama tetap akan selalu dikenang sepanjang masa. “Yuk jatuh cinta lagi dengan old fashioned way, gue yakin itu akan lebih berkesan dan akan kalian ingat selamanya,” tegas Abdul.