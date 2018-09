JAKARTA - Abdullah Amin Anshati atau biasa dikenal dengan bandnya bernama Abdul & The Coffee Theory kembali memghadirkan single terbarunya yang bertajuk Mima. Single ini pun bakal terasa berbeda dengan lagu-lagu milik Abdul & The Coffee Theory sebelumnya.

Mengingat pada lagunya kali ini, Abdul bisa dikatakan keluar dari zona nyamannya dari segi musik yang disuguhkan.

Ya, Abdul pun menyuguhkan musik dengan tempo yang lebih jauh dari pakem lagu-lagu terdahulu yang nge-jazz dengan konsep cheerfull.

Bisa dikatakan pada Mima, Abdul & The Coffee Theory menyajikan musik pelan dan sendu. Bahkan Abdul secaa terang-terangan mengatakan bahwa musiknya ini terimspirasi dari Radiohead.

“Awalnya nada dan musiknya terinspirasi dari lagu lagu dari Radiohead, tapi seiring waktu, lagu itu enggak gue kerjain hingga selesai. Sampai akhirnya gue nonton salah satu film favorit gw “Lalaland”. Akhirnya gue menemukan lirik yang tepat ke dalam lagu “Mima,” kata Abdul mengenai lagu Mima.

“Dan, karena sekarang gue sering mendengarkan musik folk, jadi nuansa lagu disini agak berubah dari biasanya , bukan ciri khas dari Abdul & The Coffee Theory tapi tetap bernapas yang sama,” sambungnya.

Untuk lagu Mima sendiri berkisah tentang cinta yang sulit untuk disatukan lantaran terhalang jarak dan waktu. Meski tak menonjolkan rasa sedih, lagu ini justru menyampaikan untuk menghargai perjalanan cinta.

“Karena momen-momen terbaik dengan seseorang yang kita cintai itu pasti akan hidup selamanya, dan seseorang itu bernama Mima,” paparnya.

Tidak hanya itu, pada lagu tersebut Abdul juga menegaskan bahwa siapa pun yang mendengarkan lagu ini pasti bakal menemukan jawaban atas cerita cinta yang nyata.

“If you love someone, set them free. Biarkan momen terbaik itu tetap hidup di dalam ingatan kita, dan menjadikan kita seseorang yang kuat dan lebih baik,” tukasnya.

(edh)