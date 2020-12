JAKARTA - Abdul and the Coffee Theory punya acara sendiri untuk menghibur para penggemarnya di tengah suasana pandemi. Ia akan menghelat konser secara virtual untuk menghibur para penggemarnya yang sudah lama tidak menyaksikan konser.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kali ini Abdul and the Coffe Theory mengusung tema "Sparkling City: The First Ever Virtual Winter City in Indonesia".

Abdul tidak sekedar menggelar konser virtual, namun kesempatan ini ia maksudkan untuk menunjukkan rasa peduli kepada sesama.

Baca Juga: Abdul & The Coffee Theory Ajak Nyatakan Cinta dengan Gaya Lama

“Konsep dari FOX’S Candy Studio ini menurut saya menyenangkan banget ya buat menyambut Natal dan tahun baru dengan tetap aman di tengah situasi pandemi. Kami semangat untuk tampil di sini memberi hiburan secara virtual untuk teman-teman di rumah. Ini juga menjadi salah satu cara kita untuk peduli dengan sesama dan stay safe,” ujar Abdul yang bernama asli Tengku Muhammad Abdullah Amin Anshari belum lama ini.

Selain itu, Abdul and the Coffee Theory juga akan memberikan kejutan khusus bagi para penggemarnya nanti, yaitu mereka akan menyanyikan lagu terbaru mereka.

Mereka akan membawakan sebuah lagu terbaru mereka berjudul Coffee Baby secara perdana di konser tersebut. Abdul berharap lagu terbaru mereka ini bisa menghibur masyarakat Indonesia di tengah situasi sulit akibat pandemi Covid-19.

“Lagunya cocok dengan situasi pandemi saat ini. Lagu berjudul Coffee Baby ini mengajak kita untuk sedikit relax dan memberi semangat juang dalam menghadapi masa-masa sulit. I just want to make you smile again, you need a coffee baby, kira-kira liriknya demikian. Jadi jangan sampai lewatkan penampilan kami pada 10 Desember nanti di www.foxscandystudio.com ya,” tuturnya. Pihak penyelenggara berharap konser virtual ini menjadi solusi bagi masyarakat untuk tetap mendapatkan hiburan di tengah pandemi. “Kami berharap FOX’S Candy Studio Virtual Store bisa menambah keceriaan suasana liburan akhir tahun yang menyenangkan, aman, dan nyaman bagi masyarakat," ujar Didiet Fadriana Abdulkadir selaku Head of Confectionery Business Unit PT Savoria Kreasi Rasa sebagai penyelenggara.