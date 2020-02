JAKARTA - Kabar kepergian Ashraf Sinclair pada 18 Febriari 2020 kemarin membuat masyarakat terlebih para rekan artis merasa tak percaya. Bahkan, Acha Septriasa yang saat ini menetap di Australia mengaku tak bisa berkata-kata saat mengetahui kepergian pria 40 tahun tersebut lantaran mengalami serangan jantung, usai kembali dari liburannya di New York.

Melalui unggahan di akun Instagramnya, istri dari Vicky Kharisma ini nampak membeberkan sejumlah kebaikan dari sosok Ashraf Sinclair dan BCL sekeluarga. Terlebih, ia kerap mendapatkan informasi dari tetangga ayahnya, bahwa pasangan ini kerap tersenyum saat tengah berjalan melewati beberapa rumah, untuk pergi ke Masjid.

"Stay strong .. Unge.. i am lost for words now.. semoga amal ibadah dan kebaikan Ashraf selama hidup selalu menjadi ladang pahala terbesar," ungkap Acha Septriasa pada unggahan foto BCL dan Ashraf.

"Selama tinggal di KL gw denger dr temen2 bokap di kantor yg salah satu nya neighbour kalian, yang paling gw inget adalah Bunga dan Ashraf gak banyak ngomong tapi selalu senyum , kalau lewat rumah saat sedang pergi ke Masjid ,jujur, itu yg gw denger dan gak di lebih2 kan," sambungnya.

Pelantun .. ini menambahkan, bahwa banyak orang yang mengatakan keluarga Ashraf dan BCL cukup eksentrik dan kerap membawa keceriaan bagi siapapun yang melihat mereka. Bahkan, Acha sendiri mengakui bahwa pasangan tersebut merupakan inspirasi baginya.

"Banyak orang bilang kalian family yg nyentrik apa ada nya dan selalu membawa keceriaan buat banyak orang, and to remind ourselves that we can always just be who we wanted to be .. just the way we are..," paparnya.

"Makasi buat inspirasi nya buat keluarga muda , kaya gw ini.. jujur sedih bgt gak bisa diungkapin.. i want you to know i always be right here as a friend.. walau jauh.. peluk hangat ... You are in my thoughts and prayers," tutupnya.

(edh)