LOS ANGELES - Oscar 2020 mencatatkan jumlah penonton terendah sepanjang penyelenggaraannya. Tahun ini, hanya ada 23,6 juta penonton yang menyaksikan Parasite mencetak sejarah dalam Academy Awards ke-92.

Jumlah penonton tersebut turun 20 persen atau sekitar 6 juta penonton dari penyelenggaraan tahun lalu. Rating televisi yang didapat pun hanya berkisar 5,3.

Sebagai perbandingan, Oscar 2019 mencatatkan rating 7,7 dengan jumlah penonton mencapai 29,6 juta. Oscar 2018 menjadi penyelenggaraan dengan penonton terendah kedua setelah tahun ini.

Jumlah penonton yang menurun ini tidak mengejutkan. Beberapa acara penghargaan lain juga mengalami penurunan jumlah penonton serupa.

Angka penonton Golden Globe tahun ini juga mengalami penurunan hingga 2 persen. Sementara itu, Emmy juga mengalami jumlah penonton terendah sepanjang sejarah pada tahun ini.

Jika dibandingkan dengan ajang-ajang penghargaan lain, jumlah penonton Oscar terbilang lebih baik. Setidaknya, ia lebih baik dibandingkan Grammy yang hanya menuai 5 juta penonton dan Golden Globe sebesar 5,3 juta penonton.

Di luar menurunnya jumlah penonton, Oscar 2020 menjadi kemenangan manis bagi Parasite. Film garapan Bong Joon Ho tersebut membawa pulang empat trofi dari kategori Best Picture, Best International Feature Film, Best Director, dan Best Original Screenplay.

The Irishman menjadi film yang paling mengecewakan pada perhelatan Oscar 2020. Film dari Netflix itu masuk dalam 10 nominasi, namun tak satupun trofi yang berhasil mereka bawa pulang.*

