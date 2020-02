JAKARTA – Penyanyi Karen Pooroe mengenang mendiang putrinya dengan mengunggah sebuah foto di Instagram. Dalam foto, jasad Zefania Carina dikenakan gaun putih dan ditempatkan dalam sebuah peti berwarna senada.

Bersama foto itu, Karen Pooroe menuliskan pesan menyentuh untuk sang buah hati. “My sleeping beauty, tidur enak anakku. Nanti, jemput Mami pulang ya anakku. My little Angel, Tuhan Yesus sayang adek dan Mami cinta Zefania,” ujarnya dalam unggahan tersebut.

Penyanyi jebolan Indonesian Idol itu mengaku, merasa terberkati telah dititipkan putri kecilnya selama 6,5 tahun terakhir. Namun dia mencoba ikhlas karena kepergian sang putri merupakan skenario Tuhan.

Pada akhir keterangannya, Karen mengungkapkan, kepergian sang putri membuat hatinya begitu hancur. “Tapi Ade (Zefania) sudah bahagia di sisi Tuhan Yesus. I Love you so much with all my heart!!” tuturnya.

Zefania Carina meninggal dunia pada 7 Februari 2020. Bocah perempuan berusia 6 tahun itu diduga tewas akibat terjatuh dari apartemen yang ditinggalinya bersama sang ayah, Arya Satria Claproth. Kasus kematian Zefania kini tengah diselidiki pihak kepolisian.*

