LOS ANGELES - Bong Joon Ho mencatatkan diri sebagai sutradara Korea Selatan pertama yang memenangkan Oscar kategori Best Director. Ia mengalahkan Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Todd Phillips dan Sam Mendes yang menjadi nominee di Best Director Oscar 2020.

Dalam pidato kemenangannya, Bong Joon Ho mengungkap peran tak langsung Martin Scorsese dalam kariernya. Sutradara The Irishman itu menjadi salah satu inspirasi Bong Joon Ho dalam berkarya.

"Ketika aku muda dan belajar perfilman, ada kata-kata yang kuukir dalam hatiku, yaitu, yang paling pribadi adalah yang paling kreatif. Quote itu datang dari Martin Scorsese," kata Bong Joon Ho sembari menunjuk Scorsese.

Seluruh undangan yang memenuhi Dolby Theatre, Los Angeles tempat digelarnya Oscar 2020 langsung memberikan standing ovation untuk Scorsese. Yang bersangkutan tersenyum dan mengacungkan jempolnya pada Bong Joon Ho.

"Ketika aku masih sekolah, aku mempelajari film-film Martin Scorsese. Masuk nominasi (Oscar) saja sudah merupakan suatu kehormatan. Aku tak pernah menyangka aku akan menang," lanjut sutradara 50 tahun itu.

#Oscars Moment: Bong Joon Ho accepts the Oscar for Best Directing for @ParasiteMovie. pic.twitter.com/b7t6bYGdzw — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020