LOS ANGELES - Parasite mencatat sejarah besar dengan memenangkan piala Best Picture di Oscar 2020. Film yang dibintangi Choi Woo Shik itu menjadi film berbahasa asing pertama yang memenangkan Best Picture Oscar.

Selain itu, Bong Joon Ho juga mencatatkan diri sebagai sutradara Korea pertama yang memenangkan kategori Best Directing di Oscar. Sutradara Oscar itu mengalahkan Quentin Tarantino hingga Sam Mendes.

Moments after winning Best Picture, cast and filmmakers from @ParasiteMovie stop by the #Oscars Thank You Cam. pic.twitter.com/ckyhJkvIFD— The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020