JAKARTA – Setelah sukses dengan Joker, DC Films dan Warner Bros. kembali akan merilis film terbaru mereka, Birds of Prey. Film ini berkisah tentang kehidupan baru Harley Quinn setelah hubungannya dengan Joker kandas.

Joker mengusir Harley Quinn dari kediaman mereka dan membuat mantan kekasihnya itu ditangkap pria tua bernama Doc. Berpisah dari Joker rupanya membuat Quinn sedih dan depresi.

Harley Quinn pun menyalurkan kesedihannya dengan berbuat onar sambil berusaha memperjuangkan emansipasi wanita di Kota Gotham. Dalam perjalanannya, dia bertemu sederet penjahat wanita yang memiliki tujuan serupa.

Helena Bertinelli, Black Canary, dan Renee Montoya kemudian membantu Quinn untuk menghadapi musuh bebuyutannya, Black Mask.

Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn

Sutradara: Cathy Yan

Produser: Margot Robbie, Sue Kroll, Bryan Unkeless

Pemeran

Margot Robbie sebagai Harley Quinn

Mary Elizabeth Winstead sebagai Huntress

Jurnee Smollett-Bell sebagai Black Canary

Rosie Perez sebagai Renee Montoya

Chris Messina sebagai Victor Zsasz

Ella Jay Basco sebagai Cassandra Cai

Ewan McGregor sebagai Black Mask

(SIS)