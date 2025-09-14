Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

James Gunn Mulai Syuting Sekuel Man of Tomorrow April 2026

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Minggu, 14 September 2025 |21:30 WIB
James Gunn Mulai Syuting Sekuel <i>Man of Tomorrow</i> April 2026
James Gunn Mulai Syuting Sekuel Film Man of Tomorrow April 2026. (Foto: Instagram/@jamesgunn)
LOS ANGELES - James Gunn dijadwalkan memulai syuting sekuel film Man of Tomorrow, pada April 2026. Dia mengaku, saat ini sudah menyelesaikan sebagian besar penggarapan skenario sekuel film Superman tersebut.

“Dari awal aku menggarap DC Universe, aku berjanji, untuk menikmati setiap prosesnya. Itu kenapa aku sedikit lama menggarap skenario Man of Tomorrow,” ujarnya dikutip dari The Howard Stern Show, pada Minggu (14/9/2025). 

Superman Man of Tomorrow (IG/@jamesgunn)
James Gunn Mulai Syuting Sekuel Film Man of Tomorrow April 2026. (Foto: Instagram/@jamesgunn)

DCU Studio juga membocorkan, sekuel film Superman ini menyorot hubungan Lex Luthor (Nicholas Hoult) dan Clark Kent/Superman (David Corenswet). Menariknya, kali ini mereka harus bekerjasama untuk menghadapi ancaman yang jauh lebih besar.

“Sebenarnya, hubungan Lex Luthor dan Superman lebih rumit dari yang diketahui fans selama ini. Man of Tomorrow merupakan film Lex sekaligus Superman sekaligus. Sayangnya, aku justru lebih relate dengan karakter Lex Luthor kali ini,” ujar James Gun.

Agustus silam, David Zaslav selaku CEO Warner Bros Discovery mengumumkan, James Gunn akan menyutradarai sekaligus menggarap skenario sekuel Man of Tomorrow. Sekuel perdana film tersebut dirilis pada Agustus 2020 dan menghasilkan USD611 juta secara global. 

Superman Man of Tomorrow (IG/@jamesgunn)
James Gunn Mulai Syuting Sekuel Film Man of Tomorrow April 2026. (Foto: Instagram/@jamesgunn)

Hasil itu, membuat film tersebut menjadi film superhero dengan penghasilan terbesar sepanjang 2020. Sekuel Superman: Man of Tomorrow dijadwalkan tayang di bioskop pada 9 Juli 2027.

Sebelum sekuel Man of Tomorrow dirilis, DC akan lebih dahulu menayangkan film Supergirl pada 2026. Film tersebut merupakan proyek arahan Craig Gillespie dan penulis skenario Ana Mogueira dan Milly Alcock.

 

