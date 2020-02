JAKARTA - Hubungan asmara antara Al Ghazali dan Alyssa Daguise diketahui sempat putus nyambung. Akan tetapi, jalinan cinta mereka hingga kini masih tetap bertahan hingga 4 tahun lamanya.

Beberapa waktu lalu, putra sulung mantan pasangan suami istri, Ahmad Dhani dan Maia Estianty ini diketahui sempat memberikan kejutan untuk sang kekasih berupa acara makan malam romantis.

Bahkan, Al juga diketahui sempat memberikan bunga mawar berwarna putih dan merah pada kekasihnya, sebagai lambang rasa cintanya pada Alyssa.

Ungkapan rasa cintanya pada Alyssa bahkan sempat dituliskan Al melalui akun Instagram pribadinya. Bahkan, ia juga sempat mengunggah beberapa foto romantisnya bersama Alyssa.

"On our 4th anniversary, I want you to know how much I’ve enjoyed annoying you all this time and how excited I am to keep doing it in the future," tulis Al Ghazali di akun Instagramnya.

Sama halnya dengan Al Ghazali, Alyssa juga diketahui sempat mengunggah foto hari perayaan hubungan mereka yang ke-4 tahun. Bahkan, kata-kata romantis juga sempat diberikannya untuk bintang film Dignitate tersebut.

"'Patient love sticks like honey'. Thank you for being my partner in life for 4 years now. No matter what, I’ll always find my way back to you. I am so proud of us. & of everything we’ve had to go through, together, to be here today, stronger than ever. I love you!!!!!," tulis Alyssa.