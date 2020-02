SEOUL - Para bintang utama Parasite dipastikan akan menghadiri ajang Academy Awards ke-92 di Los Angeles, Amerika Serikat pada 9 Februari 2020.

Mengutip Soompi, Jo Yeo Jung, Lee Jung Eun, dan sutradara Bong Joon Ho sudah berada di Amerika Serikat. Sementara Song Kang Ho, Lee Sun Gyun, Park So Dam, Jang Hye Jin, dan Park Myung Hoon akan berangkat pada 7 dan 8 Februari 2020.

Sementara Choi Woo Shik akan menjadi aktor Parasite terakhir yang berangkat ke Los Angeles. Dia dijadwalkan berangkat pada 9 Februari 2020 (waktu Korea) dan tiba di Amerika Serikat di hari yang sama pagi hari.

Aktor berkebangsaan Kanada itu sebelumnya dikabarkan tak bisa menghadiri Oscar karena berbenturan dengan jadwal syuting film terbarunya, The Divine Fury. Dalam waktu dekat, dia juga akan disibukkan dengan jadwal promosi film terbarunya, Time to Hunt.

Baca juga: Parasite dan 1917 Bersaing Ketat Perebutkan Piala Best Picture Oscar 2020

Namun menurut Koreaboo, staf produksi The Divine Fury menyesuaikan jadwal syuting sehingga Choi Woo Shik tetap bisa menghadiri Oscar 2020. Parasite masuk dalam enam kategori dalam ajang tahunan tersebut.

Di antaranya Best Picture, Original Screenplay, Directing, Film Editing, Production Design, dan International Feature Film. Ini merupakan kali pertama film Korea Selatan masuk dalam nominasi Best Picture.

Di kategori ini, film yang berkisah tentang kesenjangan hidup si kaya dan si miskin ini diprediksi akan bersaing ketat dengan 1917 yang meraih kategori serupa pada BAFTA 2020.

Tak hanya itu, ini juga pertama kali sutradara Korea berhasil menembus kategori Best Directing Oscar. Bong Joon Ho akan bersaing dengan Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood) dan Sam Mendes (1917).

Academy Awards ke-92 akan digelar di Dolby Theatre, Los Angeles, Amerika Serikat, pada 9 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 PST (10 Februari 2020, pukul 08.00 WIB).*

Baca juga: Agensi Bantah Lee Shin Young Lakukan Kekerasan saat SMA