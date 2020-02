LOS ANGELES – Pengumuman pemenang Best Picture untuk Academy Awards ke-92 kurang dari sepekan lagi. Namun tak sedikit pihak yang memprediksi, 1917 akan meraih trofi Best Film Oscar 2020.

Mafhum, film arahan Sam Mendes itu menyabet trofi Best Film di British Academy Film Awards (BAFTA) yang selama ini dijadikan gambaran hasil Oscar nantinya. Melansir Cnet, film 1917 tak hanya sukses di BAFTA 2020.

Film ini tapi juga menyegel kemenangan di Producers Guild Awards (PGA) 2020 lewat Outstanding Producer of Theatrical Motion Pictures. Pemenang itu berdasarkan surat suara preferensial (orang-orang yang terlibat) dengan Oscar.

Tahun lalu, Green Book meraih trofi di PGA dan menyusul setelahnya Oscar 2019 lewat kategori Best Picture. Maka, bukan tak mungkin jika 1917 juga bisa menuai kemenangan serupa.

Baca juga: Penjelasan Sutradara soal Akhir Kisah Menyedihkan Parasite

Apalagi jika mengingat sejarah PGA yang selama kurun waktu 6 tahun terakhir, ‘berbagi’ piala kemenangan di kategori utama dengan Oscar. Film tersebut diantaranya Argo (2013), 12 Years a Slave (2014), Birdman (2015), The Shape of Water (2018), dan tentunya Green Book (2019).

Sayang, 1917 bukan satu-satunya kandidat yang dijagokan untuk membawa pulang Best Picture Oscar 2020. Ada Parasite yang siap menguntit 1917, setelah kemenangannya di Screen Actors Guild Awards (SAG) 2020 sebagai Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture.

Lantas film apa yang akan membawa pulang trofi Best Picture Oscar tahun ini? Harap bersabar, sebab gelaran Academy Awards baru akan dihelat pada 9 Februari 2020, di Dolby Theatre, Los Angeles, Amerika Serikat.*

Baca juga: 'Lulus' dari Indonesian Idol, Mahalini Raharja Akan Rilis Single