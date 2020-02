JAKARTA – Mahalani tereliminasi di Top 5 Indonesian Idol, Senin (3/2/2020) dan kini menyisakan empat peserta yang lolos ke babak selanjutnya. Mereka yang lolos adalah Lyodra, Tiara, Ziva dan Nuca.

Mahalini menduduki dua peringkat terbawah polling voting dari pemirsa bersama Ziva Magnolya. Sayang, keberuntungan pada malam itu tak berpihak pada perempuan asal Bali tersebut.

“Malam ini, Indonesia memutuskan supaya Ziva bisa memperlihatkan penampilan lebih kuat lagi minggu depan. Ziva kamu aman. Itu artinya Mahalini kamu pulang," kata Daniel Mananta, host Indonesian Idol.

Hampa milik Ari Lasso menjadi lagu terakhir yang dibawakan Mahalini di panggung Spektakuler Indonesian Idol. Duetnya dengan Ari semalam juga menjadi bonus terakhir dari perempuan asal Bali itu.

Selain Mahalini, Hot Gosip pada Selasa (4/2/2020), masih diramaikan dengan aksi panggung peserta Indonesian Idol 2019. Kali ini hadir dari duet romantis Anang Hermansyah dan Tiara.

Kolaborasi penyanyi asal Jember ini menyanyikan Like I'm Gonna Lose You yang dipopulerkan oleh Meghan Trainor dan John Legend. Keduanya larut dengan nuansa romantis di panggung Indonesian Idol.

Standing ovation diberikan empat juri Indonesian Idol. “Dari duet tadi, bisa disimpulkan bahwa Anang memang jago menaklukkan wanita lewat proyek duet,” ujar Ari Lasso.

Isyana Sarasvati menutup Hot Gosip pagi ini. Pelantun Tetap Dalam Jiwa tersebut membeberkan alasannya mau dinikahi Rayhan Maditra.

Selain telah berpacaran selama 12 tahun, Isyana mengaku merasa nyaman bersama pria yang berprofesi sebagai dokter itu. Saling melengkapi kekurangan satu sama lain juga menjadi pertimbangannya mantap menikah di usia 26 tahun.

"Semua perjalanan dan lika-liku yang telah kami lewati menjadikan kita pribadi kita lebih baik. Itu yang membuat yakin. Yes, he is the one atau she is the one," ucap Isyana usai menggelar akad nikah di Bandung, 2 Februari lalu.