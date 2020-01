LOS ANGELES – Academy Awards ke-92 akan mengumumkan pemenang dari 24 nominasi pada 9 Februari 2020 di Dolby Theatre, Los Angeles, Amerika Serikat. Dari deretan tersebut, ada 4 film yang memborong nominasi peraih Piala Oscar 2020.

Film-film tersebut di antaranya; Joker, 1917, The Irishman serta Once Upon a Time In Hollywood dengan raihan 10-11 nominasi. Film ini juga bersaing ketat di tiga kategori yang sama yaitu Best Picture, Directing, dan Writing (Adapted Screenplay).

Joker, mendominasi kategori di ajang Academy Awards tahun ini. Joker meraih 11 nominasi. Selain tiga kategori tersebut, hadir pula lainnya seperti Actor in a Leading Role, Film Editing, Cinematography, Costume Design, Makeup and Hairstyling, Music (Original Score), Sound Editing, dan Sound Mixing.

Menyusul film yang dibintangi Joaquin Phoenix, hadir The Irishman lewat raihan 10 nominasi. Diantaranya dua kategori Actor in a Supporting Role, Al Pacino dan Joe Pesci, Cinematography, Costume Design, Film Editing, Production Design juga Visual Effects.

Bukan hanya The Irishman, ada film 1917 yang menghadirkan suasana Perang Dunia I. Film yang dibintangi George Mackay ini meraih 10 nominasi. Kategori itu diantaranya Cinematography, MakeUp and Hairstyling, Music (Original Score), Production Design, Sound Editing, Sound Mixing dan Visual Effects.

Terakhir ada Once Upon a Time in Hollywood dengan jumlah nominasi yang sama dengan The Irishman dan 1917. Film yang disutradarai Quentin Tarantino itu meraih nominasi Actor in a Leading Role, Actor in a Supporting Role, Cinematography, Costume Design, Production Design, Sound Editingserta Sound Mixing.