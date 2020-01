LOS ANGELES – Gelaran Academy Awards ke-92 siap digelar pada 9 Februari 2020 di Dolby Theatre, Los Angeles. Sederet pengisi acara dipastikan tampil memeriahkan ajang yang memberikan Piala Oscar 2020 tersebut.

Terbaru, Billie Eilish akan mengisi panggung acara tersebut dengan penampilan spesialnya. Selain pelantun Bad Guy, Elton John, Cynthia Erivo, Idina Menzel, Chrissy Metz dan Randy Newman. Para penyanyi ini akan membawakan lagu dari nominasi Best Original Song.

Melansir website resmi Piala Oscar, Elton John membawakan lagu dari film Rocketman, (I’m Gonna) Love Me Again. Chrissy Metz siap tampil dalam I’m Standing With You dari film Breakthrough, Randy Newman pada soundtrack Toy Story 4.

Sementara itu akan ada kolaborasi dari Idina Menzel dan Aurora menyanyikan Into The Unknown dari film Frozen 2, serta Cynthia Erivo lewat lagu Stand Up di film Harriet.

Beberapa diantara nama tersebut menjadi sosok yang kerap duduk di jajaran nominasi Piala Oscar. Elton John misalnya, tercatat empat nominasi dan satu trofi diraih pada lagu Can You Feel The Love Tonight (1995). Dianne Warren meraih 11 nominasi di kategori Best Original Song, serta Randy Newman mendapatkan 22 nominasi dan pernah mendapatkan empat Piala Oscar.

Namun pengisi acara Academy Awards 2020, bukan hanya mereka. Adapula penampilan khusus dari Questlove dan dirigen Eímear Noone. Sebagai informasi tambahan, Noone merupakan dirigen perempuan pertama yang memimpin pertunjukkan musik di ajang Piala Oscar.