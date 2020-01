JAKARTA – Awkwafina gagal masuk dalam nominasi Oscars 2020. Padahal, film The Farewell yang dimainkan aktris 31 tahun itu mendapatkan berbagai pujian.

Padahal, pada ajang Golden Globe Award 6 Januari 2020 lalu, Awkwafina berhasil menyabet penghargaan sebagai aktris terbaik dalam kategori Best Performance by an Actress in a Motion Picture - Musical or Comedy (Aktris Terbaik dalam Film Musikal dan Komedi). Penghargaan tersebut didapatkan aktris tersebut lewat perannya dalam film The Farewell.

Awkwafina juga mengukir sejarah di ajang bergengsi tersebut. Dia menjadi aktris keturunan Asia pertama yang mendapatkan penghargaan dalam olden Globe Award.

Dalam film The Farewell, Awkwafina sendiri berperan sebagai Billi, gadis keturunan Tionghoa dan Amerika. Billi diberitahu oleh kedua orangtuanya bahwa sang nenek menderita penyakit kanker paru-paru.

Kondisi itu sendiri dirahasiakan keluarga, termasuk Billi kepada sang nenek. Berbagai upaya pun dilakukan Billi sekeluarga untuk menutupi kenyataan tersebut di hadapan sang nenek. Sayangnya, film yang menuai pujian itu tak mendapat satu nominasi pun dalam ajang Acadamy Award 2020. Begitu juga dengan para pemainnya, termasuk Awkwafina.