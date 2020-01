JAKARTA - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) siap bekerjasama dengan MNC Pictures dalam memajukan industri pariwisata dan kreatif di Indonesia.

Langkah yang akan diusung oleh Kemenparekraf dan MNC Pictures adalah dengan melangsungkan syuting di lokasi-lokasi yang memang menjadi destinasi wisata Indonesia. Lewat film, Wishnutama selaku Menparekraf berharap agar jumlah wisatawan bisa bertambah dengan promosi halus.

"Kami berharap dan akan bekerjasama dengan MNC Pictures untuk syuting di lokasi-lokasi indah tujuan wisata, dan itu bisa menjadi potensi yang luar biasa ke depan," kata Wishnutama ketika ditemui di Jakarta Selatan, Senin (27/1/2020).

Wishnutama tentu saja berkaca pada kesuksesan Hollywood yang membuat beberapa lokasi syuting menjadi sebuah obyek wisata menarik. Tempat-tempat pengambilan gambar dari serial Game of Thrones, film Lord of the Rings, atau bahkan The Martian kini menjadi destinasi wisata andalan di negara-negara luar.

"Kita tahulah di tempat ini, di negara-negara lain, banyak pengunjungnya karena film. Jadi film ini sarana yang efektif sekali dalam mempromosikan pariwisata Indonesia," paparnya.

Harapan Wishnutama memang bukan isapan jempol semata. Apalagi industri perfilman Indonesia saat ini sedang berada di dalam kondisi prima dengan bukti catatan jumlah penonton yang terus meningkat setiap tahunnya.

Kemenparekraf ingin terus mempertahankan tren positif ini dengan membantu mendukung ekosistem yang sehat. Oleh sebab itu, ia akan sangat membantu perkembangan industri kreatif melalui langkah-langkah yang sudah dipersiapkannya. "Industrinya sekarang sangat baik, sangat maju. Dari tahun kemarin pertumbuhannya sangat luar biasa dan tentunya kami dari Kemenparekraf dalam hal ini harus mendukung ekosistemnya, bukan hanya produksinya saja," tutupnya.