JAKARTA - MNC Pictures baru saja merilis film terbaru mereka, Temen Kondangan. Film ini bercerita tentang rumitnya kehidupan orang-orang ketika harus mendatangi sebuah pesta pernikahan.

Baca Juga: Sinopsis Temen Kondangan, Prisia Nasution Ditantang Hadir di Pernikahan Mantan

Sebagai salah satu pemainnya, Olivia Jensen sangat merekomendasikan film ini untuk ditonton. Selain memiliki cerita yang unik, komedi di film ini juga dipastikan bakal sukses mengocok perut para penontonnya.

"Karena film ini ringan banget, gue aja pas nonton ketawa-ketawa terus. Filmnya gak pake mikir, ceritanya sehari-hari, gak ngoyo-ngoyo, menurut gue jarang film Indonesia kayak gitu kebanyakan film kita tuh drama banget dan ceritanya tuh ga memungkinkan diambil dari kehidupan nyata," kata Olivia Jensen saat ditemui di Jakarta Selatan, Senin (27/1/2020).

Di luar film, Olivia Jensen memang bukan sosok yang terlalu mementingkan siapa teman yang menemaninya pergi ke kondangan. Pergi sendiri atau berdua bukan hal yang perlu dipusingkan oleh Olivia Jensen.

"Buat gue temen kondangan sebenarnya gak gitu penting banget sih karena yang penting kan kita pede mau dateng sendiri atau berdua who really cares? Just like have fun. Karena hidup cuma sekali ngapain sih dibikin terlalu ribet," serunya.

Baca Juga: Saaih Halilintar 'Akui' Comot Foto Kecelakaan Kobe Bryant dari TMZ

Dalam film ini Olivia Jensen akan beradu akting dengan begitu banyak aktor dan aktris berbakat dari mulai Gading Marten, Reza Nangin, Samuel Rizal, Prisia Nasution, hingga Imelda Therinne.

Temen Kondangan akan mengawali debutnya di layar bioskop Indonesia mulai tanggal 30 Januari 2020.

(LID)