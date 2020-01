JAKARTA - Film Dear Basketball merupakan film dokumenter yang menceritakan kecintaan Kobe Bryant terhadap dunia basket. Cerita animasi berdurasi enam menit ini didasarkan puisi yang ia buat sebagai tanda perpisahan setelah pensiun dari klub LA Lakers di 2015-2016.

Di awal film Dear Basketball menceritakan bagaimana awalnya Kobe Bryant jatuh cinta terhadap dunia basket. Saat berusia enam tahun, Kobe Bryant ternyata mulai mencintai permainan bola basket.

Dengan bermodal dua kaos kaki yang dimilikinya, ia menggulungnya hingga membentuk bola basket. Ia pun memainkan bola layaknya pemain profesional.

Sejumlah pertandingan bola basket pun ditonton untuk melampiaskan rasa penasarannya. Waktu berlalu, Kobe Bryant pun menjadi pemain profesional. Di film tersebut menceritakan bagaimana perjuangannya berkarir dan jatuh bangun di dunia basket.

Hingga akhirnya, Kobe Bryant pun memutuskan untuk meninggalkan dunia basket. Meski demikian, ia masih mencintai dan tetap akan merindukan setiap moment.

Film Dear Basketball disutradarai oleh Glen Keane, sosok yang terlibat dalam film 'Aladdin' hingga 'Beauty and The Beast' dan dirilis pada 23 April 2017. Dear Basketball merupakan proyek animasi personal pemegang gelar All Star 18 kali ini, dan menjadi atlet pertama yang mendapatkan penghargaan dalam kategori Animated Short Film.