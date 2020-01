LOS ANGELES - Billie Eilish menjadi bintang dalam perhelatan Grammy Awards yang digelar di Staples Center, Los Angeles, Amerika Serikat, pada Minggu malam (26/1/2020) waktu setempat. Dia berhasil menyapu bersih empat kategori utama dalam ajang tersebut.

Selain Song of the Year, Eilish juga membawa pulang trofi Record of the Year, Album of the Year, dan Best New Artist. Di kategori Record of the Year, dia berhasil menaklukkan Bon Iver (Hey, Ma), Ariana Grande (7 Rings), H.E.R (Hard Place), Khalid (Talk), Lil Nas X feat Billy Ray Cyrus (Old Town Road), Lizzo (Truth Hurts), dan Post Malone & Swae Lee (Sunflower).

Capaian itu sekaligus menempatkan Eilish sebagai musisi termuda yang berhasil memenangkan trofi Record of the Year, di usia 18 tahun. Capaian itu sebelumnya dipegang oleh Sam Smith yang memenangkan trofi Record of the Year Grammy Awards 2015 di usia 22 tahun.

Lizzo juga mendapat perhatian khusus dalam Grammy Awards 2020 karena berhasil membuntuti Eilish di empat kategori utama tersebut. Namun dia memenangkan tiga trofi untuk Pop Solo Performance, Urban Contemporary Album, dan Traditional R&B Performance.*

(SIS)