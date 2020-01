LOS ANGELES - BTS dipastikan akan meramaikan panggung Grammy Awards 2020. Boyband asuhan Big Hit Entertainment itu akan berbagi panggung denga Lil Nas X, membawakan lagu Old Town Road.

Jelang gelaran Grammy Awards 2020, BTS bersama Lil Nas X melakukan rehearsal. CBS TV sebagai stasiun yang akan menayangkan Grammy mengunggah potongan video rehearsal BTS dan Lil Nas X.

Dalam video tersebut, terlihat RM yang tengah serius latihan. Video lantas berganti memperlihatkan Lil Nas X dan Billy Ray Cyrus. Di belakang keduanya, tampak para personel BTS yang bernyanyi sembari menari dan duduk.

Apa yang terlihat di video tersebut ternyata menyulut amarah ARMY, sebutan fans BTS. ARMY menganggap pihak Grammy hanya memperlakukan Jungkook cs sebagai penari latar.

Protes pun diutarakan ARMY. Tagar #BTSDeservesBetter viral di media sosial hingga menjadi trending topic di Twitter.

"Jadi kalian ingin bilang mereka menggunakan boyband terbesar di dunia sebagai backup dancer? Mereka berhak mendapat lebih dari itu. Apa kalian tahu seberapa besar mereka bekerja keras dibanding artis Amerika? Aku sangat marah sekarang" komentar @ggukslovesyou.

Grammy is such an embarrassment If they just wanted them to be the backup dancers singers, then might as well let the boys go back home and prepare for their comeback. Don’t just use them to get our attention to watch your shitty show

#BTSDeserveBetter pic.twitter.com/uObNbBdL4U— ( ˘ ³˘) jaeseong (@jaeseongwongie) January 25, 2020