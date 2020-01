LOS ANGELES – Grammy Awards ke-62 siap digelar pada Minggu 26 Januari 2020 di Staples Center, Los Angeles, Amerika Serikat. Sebanyak 84 nominasi telah diumumkan sejak November dan empat penyanyi ini menduduki daftar terbanyak di ajang tersebut.

Melansir Vox, Lizzo memimpin nominasi Grammy Awards 2020 dengan 8 kategori. Di antaranya Record of The Year, Album of The Year juga Song of The Year.

Hadir pula kategori lain: Best New Artist, Best Pop Solo Performance, Best R&B Performance, Best Traditional Performance, serta Best Urban Contemporary Album.

Penyanyi 31 tahun ini sukses mengejutkan publik atas pencapaiannya di tahun 2019 lewat lagu Truth Hurts. Maka tak heran jika single ini ambil bagian di tiga nominasi Grammy Awards 2020.

Menyusul Lizzo, dua penyanyi muda Billie dan Lil Nas X meraih enam nominasi di ajang awards tersebut. Tiga diantaranya bersaing dengan Lizzo untuk kategori: Record of The Year dan Album of The Year

Sementara kategori lain yang dikantongi pelantun Bad Guy itu adalah: Song of The Year, Best News Artist, Best Pop Solo Performance, Best Pop Vocal Album.

Untuk Lil Nas X, empat lainnya hadir di nominasi: Best New Artist, Best Pop Duo/Group Performance, Best Rap/Song Performance dan Best Music Video.

Ariana Grande menduduki urutan terakhir yang menyabet nominasi terbanyak Grammy Awards 2020. Pelantun Thank U, Next ini akan bersaing di Record of The Year dan Album of The Year bersama para peraih nominasi terbanyak.

Tiga nominasi lainnya, adalah Best Pop Solo Performance, Best Pop Duo/Group Performance dan Best Vocal Album.