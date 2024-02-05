Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rapper Killer Mike Ditangkap Polisi di Acara Grammy Awards 2024

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |08:46 WIB
Rapper Killer Mike Ditangkap Polisi di Acara Grammy Awards 2024
Rapper Killer Mike ditangkap polisi di acara Grammy Awards 2024 (Foto: Instagram/killermike)
A
A
A

LOS ANGELES - Ajang penghargaan di bidang musik, Grammy Awards 2024 mendadak tegang. Acara yang berlangsung di Crypto.com Arena di Los Angeles, AS, Minggu (4/2/2024) malam waktu setempat atau Senin pagi waktu Indonesia itu mendadak dihebohkan dengan ditangkapkan seorang pria oleh pihak kepolisian dan dibawa keluar dari lokasi acara.

Pria tersebut diketahui adalah Rapper Killer Mike. Informasi ini disampaikan langsung oleh Chris Gardner, wartawan Hollywood Reporter yang sedang bertugas di lokasi acara.

"Breaking: Rapper Killer Mike diborgol di arena Crypto.com (lokasi Grammy Awards 2024 berlangsung)," kata Gardner di X, dikutip MNC Portal, Senin (5/4/2024).

Di momen penangkapan itu, sambung Gardner, seseorang berteriak 'Free Mike' sambil Mike dan petugas polisi terus berjalan keluar lokasi acara. Dari video yang ikut dibagikannya, Mike terlihat kooperatif saat polisi mengawalnya.

Killer Mike

Rapper Killer Mike ditangkap polisi di acara Grammy Awards 2024 (Foto: Twitter/chrissgardner)


Tak berselang lama, Gardner memberitahu kabar terkini. Menurutnya, Killer Mike ditangkap bukan karena masalah serius.

Halaman:
1 2
