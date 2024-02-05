SZA Jadi Penyanyi Muslim Pertama Raih Grammy Awards 2024

LOS ANGELES - SZA berhasil memboyong piala Grammy Awards pertamanya. Penyanyi berkulit hitam ini memboyong tiga penghargaan Grammy Awards untuk kategori Best Progressive R&B Album untuk SOS, Best R&B Song lewat lagu Snooze dam Best Pop Duo/Group Performance untuk lagu Ghost in the Machine.

Saat namanya dipanggil sebagai pemenang Best R&B Song lewat lagu Snooze, SZA langsung berlari sumringah ke atas panggung. Ia pun mengucapkan rasa syukur dan terima kasihnya atas kemenangannya ini.

BACA JUGA: Taylor Swift Dihujat Imbas Nyuekin Celine Dion di Panggung Grammy Awards 2024

“Sejujurnya aku sangat bersyukur, terima kasih untuk orangtuaku dan Tuhan,” ungka SZA.

Sementara itu, SZA sendiri diketahui merupakan penyanyi Muslim pertama yang berhasil memboyong piala Grammy Awards tahun ini.

Pelantun Kill Bill ini diketahui memeluk agama Islam bahkan momennya mengenakan hijab beberapa waktu lalu sempat viral di sosial media.

Momen kemenangan SZA di Grammy Awards ini pun sukses mengundang riuh positif para netizen yang ikut bangga dengan prestasinya.

“Masya Allah ukhti, congrats,” kata akun @od******.

“Aaak congrats mba, kamu layak mendapatkannya,” tulis @ki******.

“Alhamdulillah ukhti,” sambung akun @ai******.

BACA JUGA: