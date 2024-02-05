Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

SZA Jadi Penyanyi Muslim Pertama Raih Grammy Awards 2024

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |15:30 WIB
SZA Jadi Penyanyi Muslim Pertama Raih Grammy Awards 2024
SZA, penyanyi muslim pertama yang raih Grammy Awards 2024 (Foto: ist)
A
A
A

LOS ANGELES - SZA berhasil memboyong piala Grammy Awards pertamanya. Penyanyi berkulit hitam ini memboyong tiga penghargaan Grammy Awards untuk kategori Best Progressive R&B Album untuk SOS, Best R&B Song lewat lagu Snooze dam Best Pop Duo/Group Performance untuk lagu Ghost in the Machine.

Saat namanya dipanggil sebagai pemenang Best R&B Song lewat lagu Snooze, SZA langsung berlari sumringah ke atas panggung. Ia pun mengucapkan rasa syukur dan terima kasihnya atas kemenangannya ini.

“Sejujurnya aku sangat bersyukur, terima kasih untuk orangtuaku dan Tuhan,” ungka SZA.

Sementara itu, SZA sendiri diketahui merupakan penyanyi Muslim pertama yang berhasil memboyong piala Grammy Awards tahun ini.

Pelantun Kill Bill ini diketahui memeluk agama Islam bahkan momennya mengenakan hijab beberapa waktu lalu sempat viral di sosial media.

Momen kemenangan SZA di Grammy Awards ini pun sukses mengundang riuh positif para netizen yang ikut bangga dengan prestasinya.

“Masya Allah ukhti, congrats,” kata akun @od******.

“Aaak congrats mba, kamu layak mendapatkannya,” tulis @ki******.

“Alhamdulillah ukhti,” sambung akun @ai******.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/05/33/2965630/rapper-killer-mike-ditangkap-polisi-di-acara-grammy-awards-2024-mpF2dNzPGb.jpg
Rapper Killer Mike Ditangkap Polisi di Acara Grammy Awards 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/205/2900611/deretan-idol-k-pop-daftar-nominasi-grammy-awards-2024-ada-bts-hingga-fifty-fifty-VbiF0wAhFe.jpg
Deretan Idol K-Pop Daftar Nominasi Grammy Awards 2024, Ada BTS hingga FIFTY FIFTY
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/26/205/2655115/pemenang-10-grammy-awards-arturo-sandoval-gelar-konser-di-dunia-metaverse-myriad-town-Axwge7fUZt.jpg
Pemenang 10 Grammy Awards, Arturo Sandoval Gelar Konser di Dunia Metaverse, Myriad Town
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/03/205/2572440/intip-isi-goodie-bag-mewah-grammy-awards-2022-VHIhX0ucJQ.jpg
Intip Isi Goodie Bag Mewah Grammy Awards 2022
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/01/19/206/2534348/sempat-ditunda-grammy-awards-digelar-pada-3-april-2022-di-las-vegas-4SaoxTVeQc.jpg
Sempat Ditunda, Grammy Awards Digelar pada 3 April 2022 di Las Vegas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/01/06/206/2528121/lonjakan-varian-omicron-grammy-awards-2022-ditunda-Y9FeWJMp0z.jpg
Lonjakan Varian Omicron, Grammy Awards 2022 Ditunda
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement