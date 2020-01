LOS ANGELES - Pertemuan Jennifer Aniston dengan sang mantan suami, Brad Pitt di SAG Awards 2020 menjadi perbincangan hangat. Apalagi Brad terpergok menyaksikan pidato kemenangan Jennifer di belakang panggung melalui layar televisi.

Jennifer pun menanggapi aksi yang dilakukan sang mantan suaminya itu. Dilansir Okezone dari E Online pada Selasa (21/1/2020), Aniston menyebut perlakuan Brad itu manis.

"Kita semua tumbuh bersama. Kita benar-benar sudah dewasa dan rasanya menyenangkan untuk merayakan dan menghibur satu sama lain dan terus bekerja," katanya.

Ia melanjutkan, "Kamu tidak benar-benar punya banyak kehidupan, jadi bagus untuk keluar dan mengenakan gaun cantik seperti semacam merayakan teman-temanmu dan pekerjaan mereka dan saling menginspirasi."

Seperti diberitakan sebelumnya, Jennifer menerima penghargaan sebagai Outstanding Performance by a Female Actor In a Drama Series lewat The Morning Show dalam SAG Awards 2020. Ketika ia menyampaikan pidato kemenangan, Brad menyaksikannya lewat layar televisi di belakang panggung sambil tersenyum.

Jennifer Aniston dan Brad Pitt sempat membina rumah tangga dan akhirnya bercerai pada 2005 silam. Tak lama kemudian, Brad berhubungan dengan aktris Angelina Jolie dan menikah pada 23 Agustus 2014 namun pernikahan itu berakhir pada 2016.