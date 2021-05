JAKARTA - Reuni stikom hit, Friends, sudah didepan mata. Para penggemar Friends telah disuguhkan trailer Friends Reunion yang baru saja dirilis HBO Max.

Dalam trailer berdurasi dua menit 10 detik itu Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc, Jennifer Aniston dan David Schwimmer terlihat begitu kompak.

Cuplikan tersebut bertepatan dengan wawancara yang dilakukan oleh enam pemeran utama tersebut dengan People, yang diunggah di YouTube beberapa jam sebelumnya.

Baca Juga:

Diisukan Adopsi Anak, Jenifer Aniston: Itu Tak akan Pernah Terjadi

8 Artis Hollywood Punya Kebiasaan Aneh saat Traveling, Jennifer Aniston hingga Kim Kardashian

Bertajuk The One Where They Get Back Together semua pemain akan hadir di reuni, bersama dengan cameo yang juga ditunggu-tunggu oleh penggemar.

Kamu mungkin membutuhkan sekotak tisu untuk menontonnya, sebab dari trailernya saja terlihat bahwa ajang reunian ini akan emosional.

Trailer menunjukkan keenam bintang Friends duduk di set studio, mengingat kebersamaan mereka 17 tahun lalu.

Jennifer Aniston bahkan mengatakan ketika ada produser Hollywood yang memberi ucapan nyinyir pada serial Friends.

“Oh, show itu enggak bakal bikin kamu jadi bintang,” ucapnya menirukan perkataan sang produser.

Reuni ini akan menyoroti ikatan kuat yang terbentuk selama 10 tahun produksi Friends, sesuatu yang ditekankan Aniston selama wawancara dengan People.

David Schimmer Cs bakal menyapa penggemar setianya pada 27 Mei mendatang.

Friends Reunion juga bakal menampilkan bintang tamu spesial seperti David Beckham, Justin Bieber, Bangtan Boys alias BTS, James Corden hingga Lady Gaga.

(aln)