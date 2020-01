LOS ANGELES - Mantan pasangan suami istri, Brad Pitt dan Jennifer Aniston tertangkap kamera melakukan reuni singkat di belakang panggung Screen Actors Guild (SAG) Awards 2020, pada 19 Januari 2020.

Mengutip Page Six, keduanya saling mengucap selamat atas kemenangan masing-masing dengan berpelukan dan saling melempar tawa. Pitt kemudian terlihat menggenggam tangan Aniston yang terletak di dadanya.

Dalam SAG Awards 2020, Pitt membawa pulang trofi Aktor Pendukung Pria dengan Akting Terbaik lewat lakonnya dalam Once Upon a Time in Hollywood. Sementara Aniston didapuk sebagai Aktor Wanita dengan Akting Terbaik lewat serial The Morning Show.

Sepanjang 2019, Brad Pitt memang gencar diisukan rujuk dengan Jennifer Aniston. Dia diketahui menjadi salah satu penting dalam pesta akhir tahun yang digelar bintang Friends tersebut pada pertengahan Desember 2019.

Selain Pitt, dalam pesta itu juga hadir sederet selebriti Hollywood lainnya, seperti Gwyneth Paltrow, Ellen DeGeneres, Ted Sarandos (CEO Netflix), dan Courtney Cox. Sebelumnya, Pitt juga terekam kamera menghadiri pesta ulang tahun Aniston, pada Februari 2019. Keberadaan ayah enam anak itu di pesta ulang tahun Aniston memunculkan spekulasi kalau keduanya rujuk dan kembali tinggal satu rumah. Keduanya bahkan dikabarkan ingin mengadopsi anak dari Meksiko. Namun, semua spekulasi itu dibantah Brad Pitt di karpet merah SAG Awards 2020. Dengan senyum mengembang, Pitt berkata kepada Entertainment Tonight, "Aku pasti akan bertemu dengan Jen (Jennifer Aniston). Dia teman baikku. Yeah."