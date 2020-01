JAKARTA - Kabar bahagia datang bagi para penggemar Billie Eilish di Indonesia. Penyanyi asal Amerika Serikat tersebut dipastikan bakal menggelar konser perdananya di Tanah Air pada 7 September 2020.

Kabar konser perdana Billie Eilish di Indonesia ini muncul dari akun Instagram @jakartakonser. Dalam poster yang diunggahnya, Billie Eilish datang ke Indonesia dalam rangka mempromosikan album terbarunya, "Where Do We Go? World Tour."

Kedatangan Billie Eilish ke Indonesia ini diprakarsai oleh Third Eye Management (TEM) dan Dyandra Global Entertainment. Sebelumnya, TEM juga sempat memberikan petunjuk siapa penyanyi yang akan ia bawa setelah sukses mendatangkan John Mayer pada April lalu.

Dalam petunjuk di fotonya, akun Instagram TEM mengunggah logo 007 atau identik mengacu pada James Bond. Sudah tak sulit rasanya menebak siapa yang akan hadir karena Billie Eilish baru saja dipastikan mengisi theme song untuk film terbaru James Bond.

Untuk konsernya sendiri, pihak promotor telah menentukan lokasi konser Billie Eilish. Aktris muda yang sedang digandrungi masyarakat itu akan tampil di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang.

Tahun 2019 memang menjadi batu loncatan bagi Billie Eilish. Namanya muncul dan meroket hingga menjadi idola anak muda dengan lagu-lagunya yang seru untuk didengarkan. Sayangnya belum ada informasi tambahan kapan dan berapa banderol tiket konser Billie Eilish di Indonesia. Dari informasi di website resminya, pihak penyelenggara hanya menyediakan informasi terkait lagu-lagu yang akan dibawakan mulai dari Bad Guy hingga Bellyache.