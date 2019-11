LOS ANGELES - Setelah sukses membangun karier bermusiknya, Billie Eilish malah ingin segera pensiun menjadi musisi. Keinginan itu diungkapkannya kepada Billie Joe Armstrong, vokalis Green Day yang dirilis majalah Rolling Stone pada akhir Oktober silam.

Secara blakblakan, Eilish mengaku, merasakan ketidaknyamanan sejak merilis album ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ pada 29 Maret 2019. Sebulan setelah album itu dirilis dia menjalani tur ‘When We All Fall Asleep’ yang akan berlangsung sampai Juli tahun depan.

“Hingga pada suatu titik aku berpikir, ‘Apakah aku menikmati musik?’ Tur ini terasa begitu panjang,” ujarnya seperti dikutip dari Rolling Stone, Selasa (5/11/2019).

Menjalani kehidupan di luar rumah dalam waktu yang lama menjadi salah satu alasan Eilish merasa tidak nyaman. Belum lagi, ia dipaksa untuk bisa beradaptasi dengan berbagai budaya di setiap kota yang ia singgahi. "Aku sendirian di dalam bus saat tur Eropa dengan cuaca dingin dan makanan tidak enak. Ketika aku pulang, semua orang di rumah seolah sibuk dengan hidup mereka masing-masing," kata Eilish. Mendengar pernyataan musisi 17 tahun itu, Armstrong yang telah puluhan tahun bermusik dan menjalani kehidupan serupa, sangat setuju dengan perkataan Eilish. "Ya, saat tur kau bisa berada di luar rumah selama setahun dan tanpa terasa semua di sekitarmu berubah. Karena itu, kau harus memiliki orang-orang baik di sekitarmu," tutur Armstrong. Tak hanya itu, Billie Eilish juga sempat mengalami cedera saat menjalani tur pada Juli silam. Kala itu, dia jatuh dari panggung saat konser di Geek Theater, Los Angeles. Akibat insiden itu, dia harus tampil dengan penyangga kaki selama masa pemulihan.*