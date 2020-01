JAKARTA - Grup band Slank akan ikut meramaikan Mega Konser Akhir Kisah Cinta Si Doel. Slank menjadi penampil selain Iwan Fals, Armada, dan Wizzy.

Untuk konser ini, Kaka dkk kabarnya sudah menyiapkan empat buah lagu yang berhubungan dengan film Akhir Kisah Cinta Si Doel. Film ini memang merupakan akhir dari trilogi Si Doel the Movie garapan rumah produksi Falcon Pictures dan Karno's Films.

Dari empat lagu tersebut, Kaka menyebut lagu I Miss You but I Hate You dan Kamu Harus Pulang akan dibawakan secara spesial. Pasalnya di dua lagu itu Rano Karno sudah menyiapkan footage khusus dari filmnya agar terhubung dengan lagunya.

"Ya ternyata Bang Rano menyiapkan footage buat ada di salah satu lagu kan. Kalau dari kami ya paling siapkan empat lagu, ada Kamu Harus Pulang, I Miss You but I Hate You. Ya paling itu saja sih. Mungkin nanti pas di GR bisa disesuaikan sama gambar yang buat Kamu Harus Pulang," kata Kaka saat ditemui di Jakarta Selatan, Senin (13/1/2020).

Selain footage khusus, Slank juga mempersiapkan sebuah penampilan khusus di Mega Konser Akhir Kisah Cinta Si Doel. Band yang sudah berdiri selama 36 tahun ini ingin mengajak Rano Karno menyumbang suaranya di lagu Ku Tak Bisa.

"Cuma tadi barusan nodong Bang Rano untuk nyanyi. Langsung gue tarik saja kalau dia. Iya insyaallah nanti jadi kejutan. Tapi dia kayaknya orangnya memang perfeksionis jadi dia butuh latihan juga," paparnya. Kaka sendiri ternyata memang menggemari cerita dari Si Doel. Sejak sinetronnya tayang, vokalis Slank tersebut biasa mengikuti cerita yang disuguhkan.

Kaka juga bangga karena cerita Si Doel tak pernah lekang oleh waktu. Pujian khusus pun dilemparkan kepada Rano Karno, sang kreator Si Doel Anak Sekolahan. "(Saya) fans. Dari awal. Sebuah sinetron bisa 27 tahun, berarti memang hebat yang buat. Kreatornya itu hebat. Karena susah untuk bisa mempertahankan cerita agar orang tetap pengin excited nonton sampai akhirnya layar lebarnya pun sudah mau ketiga. Jadi respect saya juga buat si kreatornya sampai bisa membuat sepanjang ini," pungkasnya.