JAKARTA - Inspirasi bisa datang dari mana saja. Hal itu dibuktikan penyanyi asal Indonesia, Agnez Mo. Dalam sebuah wawancara bersama Eric Nam, dia mengaku, berkenalan dan jatuh cinta pada musik R&B lewat sebuah film.

“Album R&B pertama yang aku dengarkan adalah album debut Brandy Norwood. Aku rasa, album self-titled itu dirilisnya sekitar tahun 1994. Saat itu, aku punya pandangan berbeda tentang genre R&B,” kata Agnez Mo seperti dikutip dari channel YouTube Dive Studios, Jumat (10/1/2020).

Namun persepsi Agnez tentang musik R&B berubah, ketika pelantun Matahariku itu menonton film Sister Act dalam kelas paduan suara di sekolahnya. Dirilis pada 1992, film komedi-musikal yang memasang Whoopi Goldberg sebagai aktor utama itu menghadirkan genre R&B yang renyah.

“(Lewat film itu) aku berkenalan dengan lagu His Eye is on the Sparrow dan Joyfull, Joyfull,” tuturnya lagi.

Agnez Mo mengaku, memiliki ikatan yang sangat kuat dengan film Sister Act. Mafhum, sebagai penyanyi gereja dia akrab dengan lagu-lagu rohani yang ditampilkan dalam film tersebut. "Aku tumbuh di gereja dan terbiasa dengan lagu-lagu rohani yang ada dalam film itu. Jadi, ya film itu mengubah hidupku."