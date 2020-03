JAKARTA - Steve Aoki mengumumkan kabar bahwa dirinya akan menjalin kolaborasi dengan Agnez Mo. Pengumuman itu dibuatnya di akun Twitternya.

"Saya dan Agnez Mo akan merilis lagu debut kami besok! Jangan lewatkan pukul 12.00 siang waktu Pasifik dan pukul 02.00 pagi wakti Indonesia," tulisnya.

Steve Aoki dan Agnez Mo akan merilis lagu berjudul Girl. Lagu ini nantinya akan dimasukkan dalam album Neon Future IV yang akan dirilis sembilan hari kemudian.

Kolaborasi dengan Agnez Mo akan menjadi karya selanjutnya setelah dengan will.i.am dan Lay EXO. Lagu berjudul Love You More bercerita tentang sebuah kisah cinta.

Me and @agnezmo gonna debut our new song tomorrow! Dont miss out. Live on IG! 12 noon pacific time. 2am Indonesian time pic.twitter.com/wvUEcewiE5— Neon Future Aoki (@steveaoki) March 24, 2020