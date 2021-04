JAKARTA - Penyanyi Agnez Mo kembali mengurai prestasi di kancah internasional. Video klip Long As I Get Paid yang dirilisnya pada 22 September 2017 diadaptasi menjadi novel grafis berjudul Don't Wake Up.

Melansir Screenrant, Rabu (14/4/2021), Agnez Mo berkolaborasi dengan Z2 Comics, yang berpusat di New York, Amerika Serikat untuk menggarap novel tersebut. Karla Pachecho membantu dalam penulisan, sementara Peter V. Nguyen dan Andres Labrada mengurus gambarnya.

Agnez mengumumkan karya terbarunya itu melalui akun Instagram pribadinya. Perempuan 34 tahun ini mengaku bahwa proyek ini dirahasiakan sejak lebih dari setahun silam.

"Akhirnya!!! Setelah menjaga rahasia lebih dari setahun! Aku selalu suka bercerita, baik melalui lagu ataupun saat menggarap video musik ," ujarnya seperti dikutip pada Rabu (14/4/2021).

Agnez Mo menambahkan, "Aku sangat bersemangat untuk terjun ke dunia baru novel grafis ini. Sangat menyenangkan merumuskan kisah fantasi yang awalnya aku buat untuk lagu Long As I Get Paid yang kemudian menjadi nyata sebagai karakter komik."

Unggahan Agnez Mo tersebut .enuai beragam respons dari kerabat selebriti. Mereka tampak terpukau dengan gebrakan baru sang diva Tanah Air. "Keren abis," komentar Audy Item.

Sementara Marcelino Lefrandy dalam komentarnya mengatakan, "Wow, Agnez Mo luar biasa. Tim yang hebat. Menyambut kamu di dunia cergam (Cerita Bergambar). Sukses!"

