LOS ANGELES - Film No Time to Die akan segera tayang 2020 ini. Berada di tahap akhir produksi, Hans Zimmer diumumkan sebagai komposer untuk film yang dibintangi Daniel Craig ini.

Saat ini, komposer film Gladiator ini tengah mengerjakan film ke-25 dari perjalanan James Bond. Hanz sendiri menggantikan Dan Romer, yang sebelumnya sudah diumumkan sebagai komposer untuk skor film ini.

Dalam film yang disutradarai Cary Fukunaga ini, Hanz bertugas untuk mengatur dialog dan mengisi suara latar belakang khusus yang dibuat secara khusus untuk mengiri film dari awal hingga akhir. Suara yang dihasilkan ini berguna untuk meningkatkan emosi dan kesan dramatis dalam film.

Mengutip dari Variety, rumor mengenai pergantian komposer film ini memang sudah menjadi buah bibir selama beberapa minggu sebelum ditetapkannya Hanz sebagai komposer. Hal ini mengundang penasaran publik alasan dibalik masalah ini.

Menanggapi hal ini, seorang juru bicara MGM, studio dari James Bond tidak mau berkomentar apapun mengenai alasan masalah ini.

Saat ini, film kelima yang juga menjadi film terakhir Daniel Craig berlaga sebagai agen rahasia 007 ini tengah berada dalam tahap akhir produksi yang dikerjakan di London.

Selain film No Time to Die, Hans Zimmer juga ditunjuk sebagai komposer untuk beberapa film yang akan tayang tahun seperti Wonder Woman 1984, Top Gun: Maverick, dan Dune.

Mengingat film ini akan tayang pada 10 April 2020 mendatang, Hanz harus menyelesaikan proyek dengan tepat waktu. No Time to Die harus diselesaikan pada pertengahan Februari.

Dengan tenggat waktu yang ditentukan, Hanz diperkirakan akan meminta bantuan sesama komposer film lainnya seperti Benjamin Wallfisch dan Lorne Balfe. Namun, hal ini belum dikonfirmasi oleh pihak Hanz maupun komposer lainnya.