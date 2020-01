LOS ANGELES - Liam Gallagher tak peduli jika tak ada orang yang datang untuk menyaksikan konsernya. Mantan pentolan grup musik Oasis ini mengaku berkarier solo bukan untuk mencari ketenaran atau menambah uangnya.

"Aku melakukan ini bukan untuk menambah fans atau mencari uang. Aku berada di sini karena aku memang ingin saja," kata Liam seperti dilansir Contactmusic, Minggu (5/1/2020).

Pada penghujung tahun 2019, Liam Gallagher memang diajak berkolaborasi bersama The Who untuk serangkaian gigs di Amerika. Ketika ia naik ke atas panggung, beberapa penggemar The Who memang terlihat meninggalkan area untuk beristirahat atau mencari makanan.

"Jadi, aku di sini untuk menyanyikan beberapa lagu saja karena aku suka The Who dan aku suka Pete Townshend, Roger Daltrey. Rasanya seperti sedang berlibur saja karena aku juga membawa anak-anakku ke sini" imbuhnya.

Liam Gallagher benar-benar tak ambil pusing ketika aksinya bersama The Who tidak dihargai oleh penonton. Ia merasa dirinya ikut gigs tersebut semata karena rasa hormat terhadap band pelantun lagu Baba O'Riley itu.

"Jika orang-orang sedang makan atau apapun itu, banyak orang yang datang, dan mereka hanya duduk dengan makanan di mulut mereka, itu tidak masalah bagiku. Bahkan jika tidak ada orang yang datang pun tidak masalah karena aku bersenang-senang di sana. Aku bukan untuk promosi di sini, aku hanya melengkapi saja," ucapnya.

Ketika tampil bersama The Who, Liam Gallagher juga masih menerapkan gaya bernyanyi khasnya. Ia selalu menempatkan kedua tangannya di belakang dan mendekatkan mulut ke arah microphone. Gaya bernyanyi unik Liam Gallagher ini ternyata bukan tanpa alasan. Saudara Noel Gallagher itu mengaku bisa mengeluarkan kekuatan suara berlebih jika menaruh kedua tangannya di belakang. "Aku sudah pernah memegang mic beberapa kali dan rasanya aneh. Rasanya tidak enak. Sementara dengan menaruh tangan di belakang justru membuatku bisa mendapatkan tenaga ekstra," pungkasnya.