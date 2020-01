JAKARTA - Dipha Barus akhirnya melepas masa lajangnya dengan menikahi kekasihnya, Vanessa Budihardja. Dipha menikahi wanita yang berprofesi sebagai crossfit tersebut di Los Angeles, Amerika Serikat.

Kabar pernikahan Dipha Barus di Los Angeles ini juga telah dikonfirmasi langsung oleh sang manajer, Tri Wardoyo. Saat dihubungi awak media, Tri mengiyakan bahwa Dipha sudah resmi menikah dengan Vanessa.

Dipha Barus menikahi Vanessa Budihardja bertepatan dengan hari ulang tahunnya, hari ini, 4 Januari. DJ yang pernah mendapat AMI Awards ini sudah berada di Negeri Paman Sam sejak tanggal 1 Januari 2020.

Sayangnya, Tri Wardoyo enggan memberikan keterangan lebih lanjut soal siapa saja tamu undangan yang menghadiri acara sakral Dipha Barus itu. Tri juga tidak memberikan penjelasan mengapa pernikahan itu digelar di Los Angeles.

"Dari tanggal 1 Januari habis tahun baru. Sebenarnya (tamu undangan) tidak bisa dishare sih," jawab Tri lewat sambungan telepon, Sabtu (4/1/2020).

Kisah cinta Dipha Barus dan Vanessa Budihardja terbilang cukup unik. Keduanya memulai kencan dengan menonton aksi panggung Raja Dangdut, Rhoma Irama, dalam acara Synchronize Fest 2018.

Setelah berpacaran dan mengenal satu sama lain selama lebih dari satu tahun, Dipha Barus pun akhirnya mantap melangkah ke jenjang yang lebih serius bersama Vanessa.

"Kencan pertama itu waktu Synhronize Fest 2018. date pertamanya nonton Rhoma Irama," beber sang manajer.

Dalam akun Instagramnya, Dipha Barus baru saja mengunggah foto pernikahannya dengan Vanessa. Foto tersebut fokus pada acungan dua jari manis yang sudah dilingkari oleh cincin pernikahan mereka.

Dari keterangan tulisan di captionnya, Dipha Barus memang terlihat ingin menjadikan momen pernikahan ini sangat privasi. Ia menuliskan, "A Moment that was ours, and ours alone."